نتنياهو: سنفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات

وتعهد نتنياهو بضم "مناطق أخرى ضرورية لأمننا ولضمان تراثنا"، في إشارة على الأرجح، إلى أماكن دينية في الضفة الغربية، موضحا أنها ستطرح في الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، التي قال نتنياهو إنها "ستطرح قريبًا جدًا بعد الانتخابات". وذلك بحسب وكالة "عرب 48".

وأعلن نتنياهو أنه اختار طاقم عمل، يرأسه مدير عام مكتبه، لبلورة "خطّة لإحلال السيادة على الأغوار وشمال البحر الميت، فور إقامة الحكومة المقبلة في الكنيست المقبلة".

وفي جلسة اليوم بغور الأردن، صادقت الحكومة الإسرائيلية، بالإجماع على شرعنة البؤرة الاستيطانيّة العشوائيّة "مفوؤوت يريحو" أو "مقدمة أريحا"، قرب مدينة أريحا، بعدما تراجع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عن موقفه السابق الرافض لشرعنة البؤرة في فترة الانتخابات.