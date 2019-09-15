دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تقدم المدير التنفيذي لشركة ديزني Bob Iger بطلب استقالة من منصبه في مجلس إدارة شركة آبل وذلك بعد أن بدأت الشركتان بالتنافس في مجال البث عبر الانترنت.

ومع إعلان شركة آبل رسمياً عن خدمتها للبث المرئي Apple TV Plus فإنها أصبحت على قدم المنافسة المباشرة مع ديزني التي لديها أيضاً خدمة بث خاصة بها تدعى Disney+

وكان Iger قد انضم إلى مجلس إدارة آبل منذ عام 2011 إلا أن العلاقة بين الشركتين د مليار دولار عام 2006 يمة وتعود إلى استحواذ ديزني على شركة بكسار بمبلغ التي أسسها ستيف جوبز مؤسس آبل، وكان لـ Iger دور فعال في إنجاز هذا الاستحواذ.

وبموجب هذا الاستحواذ فإن ديزني أصبحت صاحبة أكبر حصة من أسهم آبل كمساهم فرد وبالتالي حصلت على مقعد في مجلس الإدارة.

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هذه الاستقالة أمر مألوف في الشركات عندما تصبح منافسة لبعضها بشكل مباشر وذلك منعاً لتعارض المصالح.

ففي عام 2009 قدم المدير التنفيذي لشركة جوجل إيريك شميدت استقالته من مجلس إدارة آبل بعد أن أصبح نظام أندرويد المملوك لشركة جوجل منافساً مباشراً لنظام iOS الخاص بشركة آبل.

يذكر أن ديزني تقدم خدمتها للبث المرئي برسوم أرخص بكثير تصل إلى نصف رسوم اشتراك خدمة آبل ما يرفع المنافسة بشكل واضح بين الخدمتين. وستنطلق خدمة ديزني بلس رسمياً يوم 12 نوفمبر.

التدوينة استقالة مدير ديزني من مجلس إدارة آبل بسبب خدمات البث المرئي ظهرت أولاً على عالم التقنية.