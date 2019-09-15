دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور مسربة جديدة تكشف عن تصميم هاتف NEX3 5G باللون الأزرق ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف NEX3 5G اليوم في أحدث التسريبات المصورة باللون الأزرق، قبل إنطلاق مؤتمر vivo للإعلان الرسمي عن الهاتف.

يأتي هاتف NEX3 5G باللون الأزرق الفضي في أحدث التسريبات المصورة، التي تعرض أيضاً التصميم الدائري للكاميرة الخلفية، والشاشة المميزة بتصميم waterfall بدون إطارات جانبية.

ولقد أكدت vivo في تصريحات مؤخراً على أن هاتف NEX3 5G سيأتي بأبعاد بنسبة 99.6% في الشاشة بالنسبة لإطار الهاتف، كما أكدت على أنها أعلى أبعاد تقدم في شاشة الهواتف الذكية حتى الآن.

ويضم هاتف NEX3 5G فلاش LED إلى أسفل إعدادات الكاميرة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.9 إنش، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

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أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف NEX3 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بتصميم منبثق مع مستشعر 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف NEX3 5G بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 44W، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie.

المصدر

هذا الموضوع صور مسربة جديدة تكشف عن تصميم هاتف NEX3 5G باللون الأزرق ظهر على التقنية بلا حدود.