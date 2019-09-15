شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة فى تونس.. نسبة التصويت تصل لـ 16% فى منتصف يوم التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات فى تونس، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التونسية بلغت 16 % فى منتصف يوم التصويت، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

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