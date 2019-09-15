شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع وزير الخارجية الهندى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، اليوم الأحد، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندى فى مورالى دهاران، والوفد المرافق له، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية - تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندى فى مورالى دهاران، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت فى وقت سابق اليوم، فى زيارة رسمية سريعة.

وفى سياق آخر، بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.