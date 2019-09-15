شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر الجارى.

جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "روسيا اليوم".