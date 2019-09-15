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الرئيس السورى يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل منتصف سبتمبر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر الجارى.

جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "روسيا اليوم".

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