شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايديزور مصابى القوات المسلحة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اليوم فى "مستشفى زايد العسكرى"، عددًا من المُصابين والجرحى، من أفراد القوات المسلحة الإماراتية الذين أُصيبوا أثناء أدائهم واجبهم الوطنى فى أرض العمليات.

واطمأن على الحالة الصحية للمُصابين وأوضاعهم، وتبادل الأحاديث معهم، وأشاد بدورهم وجهودهم الكبيرة خلال أدائهم الواجب فى ميادين الشرف والبطولة، واصفا إياهم بـ"نماذج فخر فى حب الوطن والذود عنه".

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