شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايديزور مصابى القوات المسلحة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اليوم فى "مستشفى زايد العسكرى"، عددًا من المُصابين والجرحى، من أفراد القوات المسلحة الإماراتية الذين أُصيبوا أثناء أدائهم واجبهم الوطنى فى أرض العمليات.
واطمأن على الحالة الصحية للمُصابين وأوضاعهم، وتبادل الأحاديث معهم، وأشاد بدورهم وجهودهم الكبيرة خلال أدائهم الواجب فى ميادين الشرف والبطولة، واصفا إياهم بـ"نماذج فخر فى حب الوطن والذود عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن زايديزور مصابى القوات المسلحة الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.