رئاسيات تونس.. نسبة المشاركة في الخارج 10.8 بالمائة

تونس / الأسعد بن أحمد / الخليج 365

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في الدوائر الانتخابية بالخارج نسبة 10.8 بالمائة، منذ الجمعة وحتى حدود الساعة العاشرة من صباح الأحد (09:00 ت.غ).

أعلنت ذلك حسناء بن سليمان، عضو "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح الأحد في المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.

وأوضحت أن نسبة التصويت في دوائر الخارج تفاوتت من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر؛ حيث كانت أعلى نسبة مشاركة تم تسجيلها في دائرة الدول العربية وباقي دول العالم بنسبة 23.5 بالمائة.

وأضافت حسناء أن نسبة التصويت في دائرة فرنسا (1) بلغت 8.4 بالمائة، فيما بلغت في دائرة فرنسا (2) 17.7 بالمائة، وفي دائرة ألمانيا 13 بالمائة، وفي دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية 4.3 بالمائة، وفي دائرة إيطاليا 2,7 بالمائة.

وبينت أن مواقيت الفتح والإقفال بدوائر التصويت بالخارج تختلف بحكم الفارق في التوقيت.

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وبخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات بدوائر الداخل، التي انطلقت اليوم عند الساعة 08:00 صباحا (07:00 ت.غ)، بينت حسناء أن الإقبال متفاوت حسب الجهات، وبلغت 1.6 بالمائة حتى حدود الساعة 09:00 صباحا (08:00 ت.غ)؛ أي بعد ساعة من فتح التصويت.

كان تصويت التونسيين في الخارج انطلق مساء الخميس من مدينة سيدني الأسترالية، ليستمر حتى الأحد، وستكون مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

وخصصت هيئة الانتخابات 4 آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل تونس، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل 7 ملايين.

وبعد إعلان مرشحين الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح أحد المرشحين، بات يتنافس فعليا في انتخابات الأحد 24 مرشحا، بالدور الأول للاقتراع، للفوز بأعلى منصب بالبلاد.

وتجرى تلك الانتخابات لاختيار خليفة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي، عن 92 عامًا؛ ما أدى إلى تبكر موعد الانتخابات التي كانت مقررة أصلا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.