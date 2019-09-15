الشاهد يدعو التونسيين للمشاركة المكثفة في الانتخابات

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

دعا رئيس الحكومة التونسية والمرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، اليوم الاحد، التونسيين إلى المشاركة في الانتخابات "حتى لا يتركوا لغيرهم تحديد مصيرهم بدلا عنهم ".

جاء ذلك في تصريحات للشاهد للصحفيين إثر خروجه من مركز اقتراع بضاحية المرسى قرب العاصمة.

وقال الشاهد "أدعو التونسيين إلى الانتخابات حتى لا يتركوا غيرهم يحدد مصيرهم بدلا عنهم".

وأضاف الشاهد "نحن فخورون بهذا الحدث الكبير الذي يتابعه كل العالم".

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وأكد الشاهد أن الملاحظين من كل دول العالم رأوا شفافية وسلاسة العملية الانتخابية.

وعبر الشاهد عن أمله في أن تونس "هذه الليلة وغدا صباحا في أياد أمينة".

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، الأحد، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة الياسمين في 2011.

ويبلغ عدد المرشحين على الرئاسيات 26 مرشحاً في حين أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفا، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

والعملية الانتخابية تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.