برنامج صحي يعيد لك الشعور بالشباب

الأحد 15 سبتمبر 2019

كشف خبير في التغذية عن أفضل الأطعمة وأنماط الحياة التي تساعدك لتبدو بمظهر أكثر شباباً، وتمنحك الشعور بأنك أصغر سناً مع التقدم بالعمر. ويقول الدكتور ميشيل موسلي (62 عاماً) "بصفني صحفياً علمياً و مجرباً ذاتياً، فقد اختبرت الكثير من الطرق المختلفة لتعزيز جسدي وعقلي على مر السنين، وتحدثت مع كبار المتخصصين في جميع أنحاء العالم. وأضاف "بدأت أدمج العديد من العناصر التي ثبت أنها أفضل للصحة وطول العمر، على سبيل المثال، تغيرت مكونات وجبة الإفطار بشكل جذري خلال السنوات القليلة الماضية، وصرت أضيف الكثير من الكركم إلى البيض للاستفادة من نكهتها وخصائصها المضادة للالتهابات". المخاوف بشأن الخرف هناك أدلة متزايدة على وجود صلة قوية بين بكتيريا الأمعاء ودماغنا. ومن بين أشياء أخرى، يبدو أن الميكروبات الموجودة في أحشاءنا يمكنها اختراق العصب المبهم، وهو اتصال فائق السرعة يمتد بين الدماغ والأمعاء. وهناك الآن دليل على أن تعزيز البكتيريا الجيدة يمكن أن يعزز عقلك أيضاً، ومع تقدمنا ​​في السن، تصبح الخلايا المناعية في أدمغتنا ملتهبة وتبدأ في إنتاج مواد كيميائية تضعف عمل الدماغ. ويؤدي اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالدهون الصحية والمكسرات والأسماك وكذلك الخضراوات والبقوليات، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري والاكتئاب والخرف. الرقص يعزز قدرات الدماغ على الرغم من ما يعتقده الكثير من الناس، فإن تعزيز قدرات عقلك لا يعني حل الكلمات المتقاطعة أو الألغاز فقط، بل عليك العمل على شيء يتطلب مهارة جديدة، وقد يعني هذا تعلم لغة أجنبية أو العزف على آلة موسيقية أو حتى تعلم الرقص. الرقص مفيد للدماغ لأنه يتطلب التركيز والتنسيق مع شريك حياتك ويحسن تدفق الدم. ووجدت دراسة صغيرة أجرتها جامعة كوفنتري، أن فصل السالسا الواحد يمكن أن يعزز النشاط في جزء من الدماغ، يتحكم في الذاكرة العاملة المكانية المرئية بنسبة 18 في المائة. الصيام ينصح الدكتور موسلي بالصوم الممتد بين 12 إلى 16 ساعة، لأنه يمنح جسمك فرصة لتحويل أولوياته من الهضم إلى المهمات الأخرى مثل الالتهام الذاتي (إزالة الخلايا القديمة لإفساح المجال أمام إنتاج خلايا جديدة). وبالإضافة إلى الصوم، يتبع موسلي خطة الاقتصار على 800 سعرة حرارية في الأسبوع، ويحاول من وقت لآخر تخطي وجبة الأفطار، أو دمج الأفطار والغداء في وجبة متأخرة من الصباح. النوم العميق الحصول على نوم جيد ليلاً أمر مهم للغاية لصحتك. وهناك الكثير من الأدلة على أن النوم السيئ أو غير الكافي عامل خطر رئيسي يرتبط بأمراض الشيخوخة مثل الخرف وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. وأظهرت الدراسات الحديثة أنه خلال النوم العميق، يتم غسل دماغك من البروتينات الضارة المرتبطة بالخرف. والروتين مهم للغاية للنوم الجيد، لذلك أضبط المنبه في نفس الوقت كل صباح، وعندما تستيقظ في الليل أستخدم تمارين التنفس على أمل العودة إلى النوم.

