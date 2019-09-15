كيف تفقدين وزنك دون التأثير على صحتك؟

الأحد 15 سبتمبر 2019

أفادت مجلة "بريغيتا" بأن إنقاص الوزن بشكل صحي يقوم على محورين أساسين، هما النظام الغذائي الصحيح وممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ. تعتبر التغذية السليمة وحصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة من الركائز، التي يمكن من خلالها الحد من السمنة وإنقاص الوزن. التغذية السليمة ويشمل النظام الغذائي السليم حسب الجمعية الألمانية للتغذية، على الكربوهيدرات، التي يمكن الحصول عليها من الحبوب الكاملة، والبطاطس، إذ تشعر المرء بالشبع وتمده بالطاقة والألياف اللازمة خلال اليوم. وبجانب الكربوهيدرات هناك الدهون الصحية، والتي يمكن الحصول عليها من زيت الزيتون، والزيوت النباتية الأخرى الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، أوميغا 3 و6، كما تمد الجسم بفيتامين E. والعنصر الثالث من العناصر الغذائية الضرورية في النظام الغذائي، فهو البروتين الموجود في اللحوم، والأسماك، ومنتجات الألبان، والذي يعتبر عنصراً مهما لبناء العضلات والحفاظ عليها. ومن توصيات الجمعية الألمانية في هذا الصدد الامتناع ن تناول أكثر من 600 غرام من اللحوم والأسماك في الأسبوع، وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والألياف، فضلاً عن شرب لترين على الأقل من الماء يومياً. الرياضة وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الركيزة الثانية لإنقاص الوزن هي الرياضة، التي تهدف في المقام الأول المحافظة على اللياقة البدنية، وحرق السعرات الحرارية وبناء العضلات. وبجانب البرنامج الرياضي المنتظم يجب دمج التمارين الرياضية في الممارسات اليومية العادية مثل صعود السلم بدل استعمال المصعد، والمشي بدل ركوب المواصلات للمسافات التي يمكن قطعها سيراً على الأقدام.

