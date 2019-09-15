هواوي تختار نظام التشغيل لينكس لحواسيبها المحمولة

الأحد 15 سبتمبر 2019

بدأت شركة هواوي الصينية في استخدام "لينكس ديبين" المثبتة مسبقاً على أجهزة حواسيبها المحمولة MateBook في الصين، بدل نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 المطور بواسطة شركة أمريكية. وابتكرت هواوي نظامها للتشغيل HarmonyOS بديلاً لنظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية، لكنها نظام لينكس لتشغيلالحواسيب المحمولة، حسب ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية. ويعتبر بديل نظام ويندوز لهواوي مقبولاً إلى حد ما، ما دفعها إلى استخدامه، حيث ظهرت ثلاث نماذج في الصين لكل من MateBook 13، و MateBook 14، وMateBook X Pro، وكلها تعمل بـDeepin Linux. وفي غياب مقابل لرخصة نظام ويندوز، فإن أسعار أجهزة الحواسيب المحمولة أقل بما يتراوح بين 42 إلى 84 دولاراً، وفقاً للطراز. ووفقاً لمؤسسة لينكس، فإن Deepin المفتوحة المصدر تتميز بمدى كفاءة بيئة سطح المكتب وفعاليتها وسهولة استخدامها، إلى جانب الثقة والأمان. ويبدو أن أجهزة هواوي المحمولة العاملة بنظام لينكس مقتصرة في الوقت الحالي على الصين، ومع ذلك، فإن طرحها على الصعيد العالمي أمر إيجابي لمستخدمي لينكس. وعلى الشركة الصينية ضمان وجود برامج تشغيل للعتاد متوافقة مع لينكس لأجهزة حواسيبها المحمولة، ما يفيد المجتمع ككل. ومن المحتمل أن تفقد هواوي قدرتها على شراء تراخيص ويندوز من مايكروسوفت بعد العقوبات التي تمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية.

