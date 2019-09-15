غارمين تطلق موديلات جديدة من ساعتها الذكية Fenix الفاخرة

الأحد 15 سبتمبر 2019

أطلقت شركة غارمين الأمريكية موديلات جديدة من الساعات الذكية Fenix الرياضية الفاخرة، بثلاثة مقاسات مع تصنيع جسم الساعة من مادتين مختلفتين، Fenix 6S و Fenix 6 وFenix 6X والموديل Fenix 6X Pro Solar، الذي يشحن بالطاقة الشمسية. وأوضحت شركة غارمين أن الساعات الذكية الرياضية الجديدة تزخر بتحسينات ووظائف متطورة، بالإضافة إلى التصميم الأنيق وتحسين التنقل بين القوائم وإطالة العمر الافتراضي للبطارية بالنظام الجديد لإدارة الطاقة، وإضافة خرائط جديدة لملاعب الغولف ومنتجعات التزلج على الجليد، والعديد من وظائف التدريبات بما في ذلك مستشعر PulseOx. وتمتاز ساعة غارمين Fenix 6X Pro Solar بزجاج غارمين Power Glass وعدسة شحن شمسية شفافة، تعتمد على ضوء الشمس مصدراً للطاقة لإطالة فترة تشغيل البطارية. وأوضحت الشركة الأمريكية أن تشغيل بطارية هذه الساعة الذكية يصل إلى 24 يوماً مع استعمال الطاقة الشمسية، و21 يوماً دون الشحن الشمسي.

