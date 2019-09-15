إطلاق نسخة من "باندورا" للكمبيوتر المكتبي بنظام "ويندوز"

الأحد 15 سبتمبر 2019

أطلقت شركة تطبيق الموسيقى "باندورا" نسخة من التطبيق لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبي العاملة بنظام التشغيل "ويندوز" بعد أشهر من إطلاق نسخة لأجهزة الكمبيوتر المكتبي المنافسة "ماك". وتحتوي نسخة "باندورا ويندوز" على كل خصائص نسخة "ماك" مثل عرض التنبيهات على الشاشة، والتحكم في التطبيق بلوحة المفاتيح، وتحديد طريقة الاستماع إلى الأغنية وغيرها. وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن هذه النسخة تتيح للمستخدم الاختيار بين الخدمة المجانية أو الخدمة مدفوعة الثمن للاستماع إلى الموسيقى. يذكر أن مستخدمي الخدمة المجانية يمكنهم الوصول إلى محطات إذاعة الأغاني التي تبث إعلانات مع هذه الأغاني، في حين يصل مستخدمو الخدمة المدفوعة إلى الإذاعات التي لا تبث إعلانات. ويمكن للمشتركين في الخدمة المدفوعة تحديد قائمة تفضيلاتهم الشخصية وتشغيل حتى 4 إذاعات دون اتصال بالإنترنت. أما المشتركين في خدمة "باندورا بريميوم" فيمكنهم أيضا إنشاء قوائم بالإذاعات وتبادلها بينهم، وتكوين ألبومات من الأغاني، والتسجيلات وتشغيل الأغاني بناءً على طلبهم وتشغيل أي عدد من الإذاعات دون حاجة إلى إنترنت. وكما في "باندورا ماك"، فإن نسخة "ويندوز" تدعم استخدام لوحة المفاتيح لتشغيل وظائفه مثل إطلاق الأغنية أو وقف التشغيل أو إعادة تشغيلها أو الانتقال إلى أغنية أخرى أو التحرك بين الأغاني لاختيار إحداها وغير ذلك. كما تدعم هذه النسخة "باندورا مودز" التي تتيح للمستخدم تعديل قائمة التفضيلات الشخصية بطلب التركيز على أنواع معينة من الأغاني أو استكشاف الفنانين الجدد أو أغاني مغن محدد، أو أحدث الإصدارات. ويعمل التطبيق "باندورا" مع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 10" على الأقل، في حين يدعم التطبيق البث المباشر عند تشغيله من خلال جهاز ألعاب الكمبيوتر "إكس بوكس" لمايكروسوفت.

