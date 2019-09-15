وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن رفض بلاده تداول عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا"

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برنو لومير رفض بلاده تداول عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" على الأراضي الأوروبية، والمقرر انطلاقها عام 2020، معتبراً أنها تمثل انتهاكا للسيادة النقدية الأوروبية التي بالفعل على المحك.



وقال لومير، خلال افتتاح مؤتمر "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" حول تحديات العملة الرقمية المشفرة: "أريد أن أقول هذا بوضوح شديد في ظل هذه الظروف، لا يمكننا السماح بتداول (ليبرا) ، مضيفاً أن السيادة النقدية للدول الأوروبية مهددة بالفعل.

وأضاف لومير في خطابه:" هناك مخاطر يمكن أن تنجم عن هذه العملة التي يملكها لاعب واحد لديه أكثر من 2 مليار مستخدم على هذا الكوكب".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي إن "أي فشل في آليات عمل هذه العملة في إدارة احتياطياتها يمكن أن يخلق اضطرابا ماليا كبيرا"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأعرب الوزير الفرنسي، الذي شكك من قبل في مشروع العملة الافتراضية على "فيسبوك" خلال اجتماع مجموعة الدول السبع في شانتيلي في يوليو/تموز الماضي، عن مخاوفه من أن تخرج "ليبرا" عن السيطرة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.

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وتابع لومير: "لا أرى لماذا كنا نولي الكثير من الاهتمام لسنوات لتجنب استخدام العملة المشفرة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في المقابل نسمح بعملة رقمية مثل "ليبرا" بالتداول، الأمر الذي سيؤدي إلى الإخلال بهذه الالتزامات".

وأضافت "لوموند" أن تصريحات لومير ضربة جديدة لـ"فيسبوك" و"ليبرا أسوسييشن" اللتين تأملان في إطلاق العملة المشفرة في النصف الأول من عام 2020، وطلبتا مؤخرا الحصول على "تفويض كنظام للدفع في سويسرا".

ويضاف هذا الهجوم الفرنسي الجديد إلى هجوم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ضد هذه العملة الرقمية المشفرة.

من جانبها، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، الأحد، بأن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة لـ"فيسبوك" عن عملتها المشفرة "ليبرا"، وسط قلق متنامٍ بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي.

وقالت الصحيفة إن "مسؤولين في 26 بنكا مركزيا من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا سيجتمعون مع ممثلين للعملة في بازل غدا الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنه جرى توجيه الدعوة لمؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها.

في المقابل، لم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب من وكالة "رويترز" للأنباء للتعقيب خارج ساعات العمل العادية.