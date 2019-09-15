ردا على دعوة سعودية… قرقاش: تبقى الرياض مركز الثقل الدبلوماسي العربي والإسلامي

وعلق قرقاش في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، على إعلان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدته:

وصلنا جدة لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، فدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث إعلان نتنياهو عن نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية مهمة وضرورية.

Advertisements

وتابع قرقاش:

وتبقى الرياض المحور ومركز الثقل الدبلوماسي العربي والإسلامي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة، في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة الثلاثاء المقبل.