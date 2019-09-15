وعلق قرقاش في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، على إعلان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدته:
وصلنا جدة لحضور الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، فدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث إعلان نتنياهو عن نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية مهمة وضرورية.
وتابع قرقاش:
وتبقى الرياض المحور ومركز الثقل الدبلوماسي العربي والإسلامي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، مع تشكيل الحكومة المقبلة، في حال فوزه بالانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ردا على دعوة سعودية… قرقاش: تبقى الرياض مركز الثقل الدبلوماسي العربي والإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.