قطر تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء الصومال

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وقالت وزارة الخارجية القطرية، عبر صفحتها الرسمية اليوم الأحد، "تجدد دولة قطر موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب".
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كما أكدت تضامنها الكامل مع الحكومة الصومالية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.
ونجا رئيس الوزراء الصومالي، أمس، من هجومين استهدفاه وأسفرا عن سقوط قتلى.
ونقلت وسائل إعلام، عن مسؤول في شرطة إقليم شبيلي السفلى، أن مدنيا قتل وأصيب آخرون، إثر انفجار قنبلة يدوية، بينما كان خيري يتحدث إلى حشد كبير في مدينة مركة الساحلية (حوالي 90 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشيو).
كما أفاد المسؤول بمقتل مدنيين اثنين، بينهما سيدة، في هجوم بقذيفة هاون، تلا الأول بفترة وجيزة، واستهدف أيضا مكان تواجد رئيس الوزراء.
وأكد المسؤول نجاة رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له من الهجومين.
واستهدفت عبوة ناسفة، مزروعة على جانب الطريق، في إقليم شبيلى الوسطى، سيارة كانت تقل مسؤولين محليين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.
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