مصر... طرح شركتين حكوميتين في البورصة قبل نهاية العام

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وقال سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إنه سيتم طرح شركتين حكوميتين ببورصة مصر قبل نهاية العام الجاري.
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وأوضح عبد الفضيل: "من المتوقع طرح شركة صغيرة في بورصة النيل بنحو 50 مليون جنيه مصري".
وكان أحدث طرح عام في البورصة المصرية لشركة "فوري" لخدمات الدفع الإلكتروني، التي باعت 36% من أسهمها في أغسطس/آب، لجمع ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس البورصة المصرية إنه يتوقع طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.
وفي يوليو/تموز، قال مسؤول في المجموعة المالية "هيرميس" إن الشركة تعمل على طرح شركتين من القطاع الخاص ببورصة مصر بين الربعين الثالث والرابع من 2019، إحداهما بقطاع التكنولوجيا.
يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 250 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد"، التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
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