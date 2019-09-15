الملك سلمان يصدر أمرا جديدا بشأن القضاء السعودي

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكان الملك سلمان أصدر يوم الأربعاء الماضي، أمرا ملكيا، يقضي بترقية 68 عضوا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وإدعاء.
كما أصدر، مؤخرا أوامر ملكية بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.
وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر ملكي ثالث بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرا للرياض لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
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