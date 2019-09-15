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وأضاف البيان: "رصدت تلك المجموعة الإرهابية داخل إحدى السيارات، حال استعدادها لتنفيذ عملية إرهابية، إلا إنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم أطلقوا النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم".
وتابع البيان: أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المجموعة الإرهابية جميعها"، مشيرا إلى أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة.
وفي التاسع من فبراير/ شباط 2018، بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في سيناء التي يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل "مجموعة إرهابية" في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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