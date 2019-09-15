وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل "مجموعة إرهابية" في شمال سيناء

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وقالت الوزارة، في بيان له، إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالاستعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق".

وأضاف البيان: "رصدت تلك المجموعة الإرهابية داخل إحدى السيارات، حال استعدادها لتنفيذ عملية إرهابية، إلا إنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم أطلقوا النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم".

وتابع البيان: أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المجموعة الإرهابية جميعها"، مشيرا إلى أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة.

وفي التاسع من فبراير/ شباط 2018، بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في سيناء التي يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.