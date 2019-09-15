دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف vivo NEX 3 ينطلق في 16 من سبتمبر بشاشة تشغل 99.6% ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر vivo القادم في 16 من سبتمبر للإعلان عن هاتف NEX 3، وفي أحدث التفاصيل التي جاءت من الشركة، تم الكشف عن أبعاد الشاشة التي تشغل 99.6% من إطار الهاتف.

كشف Li Xiang مدير إنتاج شركة vivo في تفاصيل جديدة نشرت على Weibo حول هاتف NEX 3، أن الشركة ستقدم الهاتف بشاشة تشغل نسبة 99.6%، كما أكد على أن هذه النسبة لن تصل إليها الشركات قبل مرور 6 أشهر من إصدار الهاتف.

قدمت شركة vivo خلال الفترة الماضية الكثير من التفاصيل حول هاتفها المرتقب NEX 3، ومن جديد جاءت تفاصيل جديدة من الشركة لتؤكد على أن هاتف NEX 3 سيأتي بأعلى أبعاد للشاشة قدمت في الهواتف الذكية حتى الآن.

ولقد جاء إعلان تشويقي من الشركة بصورة تقدم النظرة الأولى لتصميم هاتف NEX 3، حيث نشر الإعلان التشويقي عبر Li Xiang على Weibo مع التفاصيل السابقة، ومن المقرر أن يأتي الهاتف وفقاً للصور بدون إطارات جانبية، مع إطارات نحيفة جداً في الجزء العلوي والسفلي من الهاتف.

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أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة يأتي هاتف NEX 3 بشاشة AMOLED بحجم 6.89 إنش، كما يدعم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، ويضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي وتصل إلى 512 جيجا بايت في أعلى نموذج للهاتف، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع 44W.

وفي مواصفات الكاميرة ينطلق هاتف NEX 3 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل في تصميم منبثق للكاميرة، مع نظام تشغيل Android 9 Pie.

المصدر

هذا الموضوع هاتف vivo NEX 3 ينطلق في 16 من سبتمبر بشاشة تشغل 99.6% ظهر على التقنية بلا حدود.