الإمارات تقدم 80 طناً من الغذاء لـ 5 آلاف يمني بحضرموت

دبي - بواسطة محمد فارس قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ألف سلة غذائية تزن حوالي 80 طناً و800 كيلوجرام استفاد منها خمسة آلاف شخص من الأسر غير القادرة بمنطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن في محافظة حضرموت اليمنية. وعبر المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم من خلال فرقها التي نجحت في التغلب على وعورة الطرق في منطقتي لبنة والحسير لمد يد العون لأهالي المنطقتين. جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح» بلغت 26744 سلة غذائية.

وسلمت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» السلطة المحلية بمديرية المخا، في محافظة تعز اليمنية، سيارتي إسعاف وكميات جديدة من الأدوية لصالح مستشفى المخا العام، وذلك في إطار الاستجابة الطارئة من قبلها، دعماً للقطاع الصحي في الساحل الغربي وجميع المديريات والمحافظات اليمنية المحررة. وكانت دولة الإمارات قد رفعت خلال الأسابيع الماضية من وتيرة دعمها للقطاع الصحي في البلدات والمديريات المحررة كافة بالساحل الغربي.

وأكد محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، أن القطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين في الساحل الغربي والمحافظات المحررة تتصدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات. وقال إنه ضمن حملة الإمارات الصحية المتواصلة في مديريات الساحل الغربي، تولي هيئة الهلال الأحمر الجانب الصحي أهمية خاصة.

وعبر سلطان محمود مدير عام مديرية المخا، عن شكره للدور الريادي الذي تبذله دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية - هيئة الهلال الأحمر- لدعم وإنعاش القطاع الصحي في المديرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وبدعم من الإمارات، اختتم «صندوق النظافة وتحسين المدينة» بمحافظة لحج اليمنية أعمال حملة النظافة بمديرية الحوطة التي استمرت 5 أيام وشملت إزالة أكوام القمامة المكدسة وسط المناطق المأهولة بالسكان. (وام)

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