الإمارات تُشيِّع شهداءها في مواكب فخر

دبي - بواسطة محمد فارس وصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، ظهر أمس، جثامين شهداء الوطن الأبرار الستة: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وقد جرت على أرض المطار، المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد نعت أمس الأول، الشهداء الستة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم، نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية خلال أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات. سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

قدَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه خلال زيارته مساء أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بأحر التعازي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة وشعب الإمارات، في استشهاد ستة من جنودنا البواسل الذين استشهدوا أمس الأول نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأكد سموه أن جنودنا البواسل يقدمون دماءهم الطاهرة فداء للواجب الوطني وذوداً عن كرامة الوطن وأمنه واستقراره.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الشهداء البواسل، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد أهالي شهداء الوطن الذين لبوا نداء الله والوطن، أنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز، بتلقي خبر استشهاد أبنائهم الأبرار، الذين كانوا عنواناً للفخر والشجاعة والاعتزاز بالوطن، مشيرين إلى أن ما قدمه الشهداء من تضحيات وعطاء لن ينسى أبداً، وسيبقى راسخاً في النفوس.

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وقال والد الشهيد ناصر محمد حمد الكعبي، إنهم يشعون بالفخر والاعتزاز والكبرياء، لأن ابنهم الشهيد ناصر انضم إلى كوكبة شهداء الوطن، مقدماً روحه الطاهرة عربون محبة ووفاء لقيادتنا الحكيمة والرشيدة، فالشهيد رحمه الله ابن أسرة جميع أبنائها من أفراد وضباط القوات المسلحة، بمن فيهم والده المتقاعد، ولدية 7 أشقاء جميعهم ينتسبون للقوات المسلحة والشرطة.

وقال إن دولة الإمارات وشعبها وجميع قياداتها تعتز وتفتخر بما قدمه الشهداء، حيث إنهم جسدوا بكل معاني الكلمة قيم التضحية والفداء والانتماء، مؤكداً استعداده للالتحاق بالخدمة العسكرية التي تقاعد منها متى طُلب منه ذلك، فداء للوطن، وذوداً عن حياضه ومكتسباته، تحت ظل القيادة الرشيدة، ممثلة بمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر والد الشهيد سيف ضاوي راشد الطنيجي عن فخره واعتزازه بابنه الشهيد الذي استشهد دفاعاً عن الحق والوطن، وأشاد بدور القيادة الرشيدة في مؤازرة أسر الشهداء ومشاركتهم الحثيثة لأحزانهم وهمومهم، الأمر الذي عمق التلاحم الوطني بين القيادة والشعب.

وقال شقيق الشهيد ناصر محمد حمد الكعبي: نرفع عهد الوفاء والولاء باسم كل أفراد العائلة إلى قيادتنا الرشيدة، بأن نكون دائماً وأبداً ملبين لنداء الله والواجب الوطني المقدس، وأضاف: إنهم فخورون بأن يقدموا أحد أفراد أسرتهم فداء للوطن، ورحم الله كافة شهداء الوطن الأبرار.

وتقدم بأحر التعازي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وللقوات المسلحة وشعب الإمارات في استشهاد جنودنا البواسل.

وقال عم الشهيد ناصر إن ابنهم وسام فخر واعتزاز، وأضاف: أعاهد الله والقيادة الرشيدة أن نكون في مقدمة من يلبي نداء الوطن، فالأب ضابط متقاعد، والشهيد واحد من 7 أشقاء ترتيبه الثالث، كلهم جنود في خدمة الوطن.