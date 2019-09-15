شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يستقبل المدير العام للشئون السياسية بالخارجية البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجيةالسعودى، بمكتبه فى فرع الوزارة بجدة اليوم الأحد، المدير العام للشئون السياسية فى وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لبحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.