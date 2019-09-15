شكرا لقرائتكم خبر عن 80 لوحة فنية تعكس تاريخ النخلة فى مهرجان الصفرى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فرع جمعية الثقافة والفنون بمحافظة بيشة بالسعودية، مسابقة فنية بعنوان "باسقات .. النخلة والإنسان"، وذلك ضمن مشاركاتها المتنوعة فى فعاليات مهرجان التمور "الصفرى 2019".

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المشرف ‏على فرع الجمعية ببيشة فهيد آل جزواء، أن المسابقة التى أطلقتها الجمعية تهدف إلى تشجيع الشباب والفتيات على الاهتمام بالنخلة ومنتجاتها والإبداع فى التقاط الصور المميزة فى مجالات التصوير الفوتوغرافى، والفن التشكيلى، مشيرا إلى تخصيص عشرة جوائز نقدية للخمسة الفائزين بالمراكز الأولى فى مجالى التصوير الضوئى والفن التشكيلى.

وأوضح أن الجمعية هيأت "جادة الفن" ضمن مشاركاتها فى ساحة الفعاليات الرئيسية وعرضت خلالها الصور الفائزة التى بلغت ثمانين لوحة فنية، منها اثنتان وأربعون صورة فوتوغرافية، وثمانى وثلاثون لوحةً تشكيلية.