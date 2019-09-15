مفتى لبنان: الدولة تحرص على الدين ليبقى على أسسه وترعى مصالح الناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتى لبنان، أن مؤتمر مصر لبناء الدول هدفه تقديم الرؤية الشرعية العصرية لتعزيز الدول وقوتها على منهج النبوة فى مواجهة جماعات التطرف.
وأضاف أن الدولة هى التى تحرص الدين ليبقى على أسسه، كما تنظم العلاقات مع الدول وترعى مصالح الناس.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مصر، فقه بناء الدول الذى تقيمه وزارة الأوقاف فى الانعقاد الثلاثين لمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، بحضور 500 شخصية منهم 150 مفتى ووزير وعالم من دول العالم.
حضر الاحتفالية وكيل مجلس النواب سيد الشريف ومفتى الجمهورية شوقى علام، وعدد من الوزراء ومفتى لبنان عبداللطيف دريان، و وزير الشئون الإسلامية السعودى عبداللطيف آل الشيخ ووزير أوقاف اليمن ونظيره الإماراتى.
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