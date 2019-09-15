شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل بمدينة الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل فى مدينة الموصل.
وقالت الاستخبارات العراقية فى بيان - بثته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مفارز " مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات نينوى، قامت على ضوء معلومات استخبارية دقيقة بمداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل فى منطقتى : "بو سيف " و"الفاروق" بالجانب الأيمن من مدينة الموصل .
وأشارت إلى أن القوة ضبطت داخل المخبأين 60 قاذفة "آر بى جى 7"، و38 قذيفة هاون عيار 120 ملم .. موضحة أن التعامل مع هذه المواد المتفجرة يتم بناء على الضوابط المعمول بها.
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