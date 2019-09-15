شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يؤكد: الانتخاب حق وواجب على كل تونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، أن الانتخاب حق وواجب على كل تونسى، وفقا للبند الثانى من الدستور الذى ينص على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وإعلاء كلمة القانون.
جاء ذلك، خلال الكلمة التى ألقاها الناصر عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، التى انطلقت صباح اليوم الأحد، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وجدد الناصر دعوته للتونسيين والتونسيات داخل أرض الوطن وخارجه، بالتوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يرونه جديرا بثقتهم، مشددا على أن ارتفاع نسبة التصويت سيمثل تعزيزا للوحدة الوطنية ودعما للثقة فى المستقبل، وسيؤكد للعالم بأسره مضى تونس قدما فى ترسيخ مسارها الديمقراطي.
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