شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستنكر الهجوم على معملين لشركة أرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت تونس بشدة الاعتداءات التى استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" فى محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية التونسية -فى بيان اليوم الأحد، أن تونس تدين هذه الاعتداءات، وتؤكد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها.

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