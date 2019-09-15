شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية التونسية تنعى أرملة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان اليوم الأحد، أرملة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى "شاذلية فرحات" التى وافتها المنية صباح اليوم الأحد، متقدمة بخالص تعازيها لأسرتها.

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وكان حافظ قايد السبسى، قد أعلن نبأ وفاة والدته عن عمر يناهز 83 عاما، والذى تزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة اليوم؛ وذلك بعد أقل من شهرين من وفاة زوجها الذى وافته المنية يوم 25 يوليو الماضى الذى يوافق عيد الجمهورية.

يذكر أنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل، إلا أنه تقرر إجراؤها اليوم ؛ إثر وفاة السبسي، وذلك من أجل ضمان تولى رئيس جديد منصبه فى غضون 90 يوما، وفقا لما يقتضيه الدستور.