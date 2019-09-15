شكرا لقرائتكم خبر عن "انتخابات تونس": 1.6% نسبة الإقبال على الانتخابات بعد ساعة واحدة من البدء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حسناء بن سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة الإقبال الإجمالية على على الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 1،6%، وذلك على الساعة التاسعة صباحا أى ساعة بعد انطلاق عمليات الاقتراع.

وأوضحت عضو الهيئة، فى مؤتمر صحفى، تم بثه على الهواء مباشرة، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن أعلى نسبة مشاركة كانت فى ولاية قبلى وبلغت 7،99 % فيما سجلت ولاية المنستنير أدنى نسبة مشاركة فى حدود 0،16 %.

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وأشار عضو الهيئة، أنيس الجربوعى، إلى أن حوالى 105 آلاف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال أقل من ساعة من فتح مكاتب الاقتراع وهو ما اعتبره مؤشرا جيدا على مستوى الإقبال.

وانطلقت الانتخابات التونسية فى صباح اليوم الأحد، كثانى انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، بتأمين 70 ألف من عناصر وزارة الداخلية التونسية. ويتنافس على الفوز بهذه الجولة الأولى 24 مرشحًا، بعد انسحاب مرشحين قبل ساعات من بداية الاقتراع. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين 7 ملايين ناخب، من بينهم 400 ألف فى الخارج.

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مرحلتين إذا لم يحصل أى من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى. كما يتواصل تصويت التونسيين فى الخارج لليوم الثالث، والذى بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة مشاركة التونسيين فى الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.