شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تدين استهداف شركة أرامكو فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية والتى تسببت فى تعطيل الإنتاج.

وقالت الوزارة فى بيان "تدين فرنسا بشدة هجمات أمس على منشأتى النفط فى بقيق وخريص" كما عبر البيان عن "التضامن الكامل" مع السعودية.

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وأضاف "هذه الأفعال لن تؤدى إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع... يجب أن تتوقف".