شكرا لقرائتكم خبر عن "انتخابات تونس": مقرات الاقتراع فتحت فى موعدها و52 ألف و937 موظف لمساعدة الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، صباح اليوم الأحد، إن كافة المراكز فتحت أبوابها فى الوقت المحدد بعد توفير المواد الانتخابية والموظفين البالغ عددهم الإجمالى 52937 من بينهم 4567 رئيس مركز اقتراع و40338 عضوا بالمكاتب .

وأدلى محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسى المؤقت، بصوته فى الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

واعتبر الناصر في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن الأجواء الانتخابية ممتازة وتبين تمسك التونسيين بالديمقراطية، قائلًا: المواطن محمد الناصر قام بواجبه، متمنيا النجاح لبقية المسار الديمقراطى.

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كما أدلى يوسف الشاهد المرشح الرئاسى التونسى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المبكرة اليوم الاحد بالمدرسة الابتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى وسط حضور من انصاره ومراقبه.

كما شهد تصويت الشاهد حضورا إعلاميا بارزا، من عدد من القنوات داخل وخارج تونس.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، انتخابات الرئاسة التونسية ليدلى 7 ملايين ناخب تونسى مسجل، إلى 4500 مركز اقتراع بالداخل، فى ثالث انتخابات رئاسية فى تونس منذ ثورة الياسمين 2011، كما أن اليوم آخر أيام تصويت التونسيين بالخارج فى خمس قارات بعد أن استمرت 3 أيام من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء (بتوقيت كل دولة تجرى بها عملية الاقتراع.