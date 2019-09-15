مصر تعلن مقتل مسلحين وإصابة 4 شرطيين بمداهمة أمنية شمالي سيناء

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقتل مجموعة من المسلحين (لم تحدد عددهم) وإصابة 4 شرطيين خلال مداهمة أمنية شمالي سيناء (شمال شرق).

وقال الداخلية، في بيان، إنه "توافرت معلومات حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء يقومون بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق".

وأوضحت أنه "تم التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر".

وأشارت إلى أنه "تم تحديد مكانهم داخل إحدى السيارت بالمنطقة حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

ولفت إلى أنه "فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مقتلهم جميعا (لم يحدد البيان عددهم أو تبعيتهم)".

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كما أصيب "أحد الضباط المشاركين بالمأمورية بطلق ناري وعدة شظايا بالساعد الأيمن".

وبينت أن "المعلومات أشارت إلى تواجد أحد العناصر الإرهابية بذات النطاق حيث تم محاصرته بمكان اختبائه وقام بالمبادرة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات حال اقترابها منه مما أسفر عن مقتله وإصابة ضابطين وأحد الأفراد".

وأكدت على أنه "تم اتخاذ الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتوالى نيابة أمن الدولة التحقيق".

ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية محلية ودولية عادة ما تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية معارضين عزل" عند القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة وتعتبره "أكاذيب".

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.