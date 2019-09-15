ليبيا.. قوات الوفاق تصد هجوما بمحور الرملة جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الأحد، أن قواتها صدت هجوما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محور الرملة، جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.
وأضاف البيان، أن قوات الوفاق، نجحت في التعامل مع فلول لقوات حفتر، خلال محاولتها التسلل في محور الرملة.
وأشار إلى أن قوات الوفاق تمكنت من أسر عنصرين من قوات حفتر.
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