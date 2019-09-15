الاتحاد الأوروبي يخصص 700 ألف يورو للمتضررين من السيول بالسودان

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، تخصيص 700 ألف يورو، كمساعدات إنسانية عاجلة لتوفير الإغاثة الطارئة لآلاف الأشخاص المتضررين من السيول والأمطار بالسودان.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه الخليج 365.

وأشار البيان إلى توزيع المساعدات عبر المنظمات الدولية، خاصة منظمة الهجرة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية كمياه الشرب النظيفة والمأوى والمواد الأساسية الأخرى لحوالي 32 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في دارفور (غرب)، وكردفان (جنوب وسط)، وشرق السودان.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيدس، طبقا للبيان، "تسببت الأمطار الغزيرة في السودان في أضرار واسطة النطاق لمنازل الناس وسبل عيشهم".

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وأضاف، "نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع المواطنين السودانيين في مواجهة الخسارة المأساوية في الأرواح".

وتابع، "يقوم الاتحاد الأوروبي بتعبئة هذا التمويل الإنساني الفوري والعاجل لتوفير الإمدادات الأساسية لآلاف النازحين".

والخميس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).



ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفع.

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