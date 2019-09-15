توافد مكثف على الانتخابات الرئاسية في العاصمة تونس

تونس/ هشام بن أحمد/ الخليج 365

شهدت الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى لانطلاقها في العاصمة تونس إقبالا مكثفا من الناخبين خاصة في صفوف الفئات العمرية من الكهول والشيوخ.

حيث لفتت إشراق رحومة، ناخبة بمركز الاقتراع بسيدي حسين 2 (الضاحية الغربية للعاصمة) في حديث للأناضول، إلى وجود إقبال مكثف على الانتخابات، منذ افتتاح مركز الاقتراع.

وأشارت إلى أن الشيوخ كانوا من الفئات البارزة، فيما تعد نسبة الشباب ضعيفة ومحتشمة، خلال الساعات الأولى للاقتراع.

وقالت رحومة، "نلاحظ تدخل من بعض العمد بالمنطقة لتوجيه الناخبين للتصويت لصالح أحد المترشحين، وهذا يعتبر خرقا لنزاهة العملية الانتخابية، واستغلالا لمؤسسات الدولة".

فيما بيّن الناخب عماد الطنفوري، للأناضول، عقب إدلائه بصوته بمركز الاقتراع نهج مرسيليا (وسط العاصمة) أنه لاحظ " إقبالا جيدا للشباب على التصويت على عكس ما تم رصده ببعض مراكز الاقتراع في ضواحي العاصمة".

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وقال الطنفوري، إن "الحبر الانتخابي المستعمل بمكتب الاقتراع الذي زرته غير فاعل من حيث الجودة، بحكم أنه قابل للإزالة بسهولة في غضون دقائق، ولا يمكن تحديد أثره، خلافا لما هو معتاد في السابق".

وتم إقرار جملة من الإجراءات الأمنية المشددة لحماية مراكز الاقتراع بالتشارك بين عناصر الشرطة والجيش الوطني.

كما تم تمكين المراقبين والملاحظين نيابة عن المترشحين وعن المجتمع المدني والصحفيين والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية من متابعة العملية الانتخابية من داخل مكاتب الاقتراع وذلك لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

يذكر أنه تم تخصيص 70 ألف شرطي، و35 ألف جندي لتأمين الانتخابات.

ومن المنتظر أن يشارك في هذه الانتخابات، التي يتنافس عليها 26 مرشحا، قرابة 7 ملايين مواطن من المسجلين في السجل الانتخابي داخل البلاد وخارجها.

وسيتم الإعلان الليلة عن النتائج، حسب عمليات سبر الآراء، فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية، الثلاثاء القادم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.