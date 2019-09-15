الحريري يدين استهداف منشأتي النفط في السعودية

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأحد، "الاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط لشركة أرامكو في السعودية" ورأى فيه تصعيداً خطيراً ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة.

وقال الحريري، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "إن هذا العدوان يرتب مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حدٍ لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة."

Advertisements

وأضاف "إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء المخاطر التي تتهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، في منطقتي بقيق وخريص، شرق السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

فيما تبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.