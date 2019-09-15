زوجة مرشح سجين: أدعو التونسيين للتصويت لتغيير البلاد

تونس/ نادية الشاهد، عادل الثابتي/ الخليج 365
دعت سلوى السماوي، زوجة المرشح الرئاسي التونسي السجين نبيل القروي، الأحد، التونسيين الى الخروج للتصويت من أجل تغيير البلاد.
جاء ذلك في تصريحات للسماوي، عقب خروجها من مكتب الاقتراع في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس.
وقالت السماوي، "أنا غاضبة اليوم لأنني تمكنت من التصويت في حين مُنع زوجي من حقه الدستوري".
وأضافت "أنا صوّتُ من أجله، وأدعو التونسيين للتصويت لتغيير البلاد".
يذكر أن المرشح للانتخابات الرئاسية، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أودع السجن، في 23 أغسطس/آب الماضي، بقرار من محكمة الاستئناف في قضية تبييض أموال وفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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