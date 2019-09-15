تونس.. مرشح يساري يدعو الناخبين للتصويت خارج الضغط والإكراه

تونس/ مراد الحمروني- عادل الثابتي/ الخليج 365

دعا حمة الهمامي، مرشح الجبهة (يسار) للانتخابات الرئاسية الناخبين التونسيين إلى التصويت حسب ضمائرهم خارج الضغوط والإكراه.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في حي المنار بالعاصمة تونس.

وقال الهمامي، أعرف أن "الماكينات (الانتخابية) عملت في الأيام الأخيرة مرة أخرى من أجل التصويت المفيد".

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وأعلن المرشحان محسن مرزوق، عن حزب مشروع تونس، وسليم الرياحي عن حزب الوطن الجديد، الجمعة، انسحابهما من الانتخابات الرئاسية لفائدة المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.

ودعا الهمامي، الناخبين إلى التصويت لمن يعتقدون أنه يعمل لمصلحة البلاد.

يذكر أن آلية "التصويت المفيد" عملت في انتخابات 2014 الرئاسية لفائدة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ضد منافسه المنصف المرزوقي، بدعوة العديد من الأحزاب والشخصيات للتصويت ضد المرزوقي ولفائدة السبسي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.