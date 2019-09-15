إقبال متفاوت على الانتخابات الرئاسية جنوب شرق تونس

مدنين، تطاوين، قابس (تونس)/ هيثم المحضي/ الخليج 365

شهدت محافظات الجنوب الشرقي التونسي الثلاث (مدنين، وقابس، وتطاوين) إقبالا متفاوتا من الناخبين، الذين غلبت عليهم فئة كبار السن، بحسب مراسل الخليج 365.

وفي مدينة بنقردان، قال الناخب الستيني، محمد بوستة، للأناضول، "أعتبر أن الانتخاب واجب قبل أن يكون حق، جئت قبل موعد فتح مكتب الاقتراع بنصف ساعة، وانتخبت الشخص الذي أراه قادرا على إصلاح المشاكل التي تعيشها تونس، وخاصة بنقردان".

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وانتشرت عناصر الأمن والجيش التونسي أمام مكاتب الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية.

وقال النقابي الأمني، أنيس السعدي، للأناضول، "قوات الأمن انتشرت في كامل مكاتب الاقتراع قبل ساعتين من موعد فتحها، وقامت، السبت، بتأمين تنقل المواد الانتخابية إلى محيطها".

وأضاف "على الحدود التونسية مع ليبيا توجد يقظة أكثر خلال أيام الانتخابات، وتم تفعيل منظومة مراقبة حدودية أكثر من ذي قبل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.