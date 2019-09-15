رئيس هيئة الانتخابات بتونس: كل مكاتب الاقتراع فتحت دون تأخير

تونس/ الأسعد بن أحمد، عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتختبات في تونس، نبيل بفون، الأحد، أن 100 بالمئة من مكاتب ومراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد على الساعة 08:00 (07:00 ت.غ) دون تأخير، بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، بالمركز الإعلامي، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة.

وذكر بفون، أن الهيئة خصصت 4 آلاف 326 مركز اقتراع، تضم 13 ألف و115 مكتب تصويت.

وأضاف أن مختلف مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها دون أي نقص في المواد الانتخابية، وكذلك الأعوان المشرفين على العملية الانتخابية.

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وقال بفون، إن 242 مركزا يضم 331 مكتب اقتراع، ستفتح في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ) لأسباب أمنية، وتتوزع هذه المكاتب على الولايات الحدودية في كل من القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد وقفصة.

وأوضح أن هذه المراكز كالتالي: القصرين 105 مركز اقتراع، والكاف 47 مركز، وجندوبة 42 مركز، وسيدي بوزيد 28 مركز، وقفصة 20 مركز.

وباستثناء سيدي بوزيد (وسط) تقع بقية المحافظات في الجهة الغربية، التي تنشط بجبالها مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي القاعدة بالمغرب، وجند الخلافة، التابع لداعش.

وللتذكير فإن أزيد من 7 ملايين تونسي، مدعوون الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لاختيار رئيس من بين 26 مرشحا. ويتم اللجوء إلى دور ثاني إذا لم يتحصل أحد المرشحين على 50 بالمئة زائد صوت واحد خلال الدور الأول.

وكان من المقرر إجراء هذا الاستحقاق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، غير أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، في 25 يوليو/تموز الماضي، فرضت تقديم هذا الموعد، وفقا لأحكام الدستور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.