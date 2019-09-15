مواقع فرنسية تكشف حيل نيمار و وكلائه للرحيل عن النادي الفرنسي

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مواقع فرنسية عن حيل غريبة حاول من خلالها وكلاء نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مغادرة النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
حيث نشر موقع لي 10 سبورت الفرنسي أن وكلاء نيمار وضعوا خطة لمغادرة سان جيرمان، لاسيما وأنه في فرنسا يُمنع إدراج بند للمغادرة في العقد.
وأشار إلى أن نيمار والوفد المرافق له ذهبوا لعدة أمور بشكل عمد، من بينها التصريحات المثيرة للجدل بشأن عودة الريمونتادا لبرشلونة أمام الفريق الفرنسي، بعد خسارة البارسا (4-0)، ليعود في الإياب ويحقق الفوز (6-1) بدوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.
وختمت بأن التصريحات التي أطلقها نيمار عن عمد، كانت تهدف لجعل التعايش بين نيمار وبي إس جي مستحيلاً، إلا أن الأمر لم ينجح، حيث بقى نيمار في صفوف باريس.
وشارك نيمار لأول مرة مع سان جيرمان هذا الموسم، في مباراة الفريق أمام ستراسبورج، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة ليمنح باريس 3 نقاط مهمة في مشوار الفريق نحو حصد لقب الدوري الفرنسي.
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