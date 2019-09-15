حقوق_الإنسان تدعو إلى الإبلاغ عن أي حالة إيذاء أو إهمال للأطفال

دعت هيئة حقوق الإنسان كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال للأطفال، إلى تبليغ الجهات المختصة فورًا.

وطالبت الهيئة كل الجهات المعنية بتسهيل إجراءات التبليغ عن تلك الحالات وإعطاء أولوية خاصة للتبليغ الوارد من الطفل نفسه.

وأرفقت الهيئة في رسالة توعوية لها عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، جانبا من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والتي تؤكد أنه على الجهات المعنية إحالة القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.