جريمة بشعة تهز محافظة ضمد بجازان.. مواطن ينهي حياة شقيقته بطعنات نافذة

صحيفة الخليج الالكترونية هزت جريمة قتل بشعة، فجر اليوم الأحد، محافظة ضمد بمنطقة جازان، بعد أن أنهى شاب سعودي ثلاثيني حياة شقيقته، موجهًا لها عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوزته.

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