سعد_الحريري: الهجوم على منشأتي نفط أرامكو تصعيد خطير

صحيفة الخليج الالكترونية

أدان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد الاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في السعودية أمس، ورأى في ذلك “تصعيدا خطيرا ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عنه القول إن “هذا العدوان يرتب مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة”.