“جسر الملك فهد”: إنشاء مرافق جديدة قبل نهاية العام الجاري وإتاحة دفع الرسوم الكترونياً

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنها بصدد الانتهاء من إنشاء مرافق جديدة لتهيئة أفضل السبل لتقديم الخدمات للمسافرين، إضافة إلي إدخال العديد من التقنيات الحديثة.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها المخصص لخدمة المستفيدين، أنها تعمل على برنامج ليكون جسر الملك فهد جسرا ذكيا، مضيفة أنه سيتم قريبا إتاحة خيارات وتقنيات متعددة لدفع الرسوم إلكترونيا.

وذكرت أن مسارات إنهاء إجراءات السفر تعمل بكفاءة عالية، مبينة أن الجهات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني تبذل جهدها لخفض زمن العبور بما لا يتعارض مع الإجراءات الأمنية.

وأضافت أنه سيتم الانتهاء من تجهيز دورات المياه الجديدة بالجانب البحريني قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الدورات الموجودة حاليا مؤقتة حتى يتم الانتهاء من المشروع.