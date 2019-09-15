العراق ينفي استخدام أراضيه لاستهداف منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيّرة

الخليج - رويترز نفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيّرة، داعية إلى التوجّه لحل سلمي في اليمن، وحماية أرواح المدنيين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة.

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