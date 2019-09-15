بحث كيفية حظر استخدام السجائر الإلكترونية في ولاية نيوجيرزي الأمريكية

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

شكل حاكم ولاية نيوجيرزي الأمريكية فيل ميرفي فريق عمل لبحث كيفية حظر استخدام السجائر الإلكترونية في الولاية، فيما قال أنصارها إن هذه الخطوة ستدفع المدخنين للعودة إلى السجائر العادية.



خلال أسابيع قليلة قد تصبح نيوجيرزي أحدث ولاية أمريكية تفرض قيودا على استخدام السجائر الإلكترونية، مع إطلاق حاكم الولاية لفريق عمل مهمته إيجاد طرق للحد من استخدام هذا النوع من السجائر، والذي ربطه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة بمئات الأمراض التنفسية وعدة وفيات.

وقال حاكم الولاية فيل ميرفي إن البديل الوحيد الآمن عن التدخين هو عدم التدخين.

وسيقدم فريق العمل توصياته خلال 3 أسابيع.

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وارتبطت 6 حالات وفاة باستخدام السجائر الإلكترونية، ويحقق مسؤولو الصحة في 450 حالة لأمراض رئوية محتمل ارتباطها بالسجائر الإلكترونية في 33 ولاية وأحد الأقاليم الأمريكية.

ويوجد في نيوجيرزي 3 حالات مؤكدة لأمراض رئوية غامضة تعزى إلى السجائر الإلكترونية، ويجري التحقيق في 19 حالة أخرى.

من جانبها، ألقت جمعية استخدام السجائر الإلكترونية الأمريكية، التي تدعو مدخني السجائر العادية إلى استخدام السجائر الإلكترونية المعتمدة على النيكوتين، باللوم في تلك الأمراض على استخدام منتجات ضارة محظورة.

وقال مدير أحد المتاجر ويدعى كيفن سوازو "إن السجائر الإلكترونية يستخدمها الناس لمساعدة أنفسهم والتنفس بشكل أفضل"، مضيفا أنه إذا تم حظرها سيعودون إلى السجائر العادية.

وأكثر من ربع طلاب المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة استخدموا السجائر الإلكترونية في الشهر الماضي، ارتفاعا من 20.8% من الطلاب العام الماضي، وفقا لبيانات أولية أصدرتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأسبوع الماضي.