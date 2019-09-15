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ونقلت وكالة "رويترز" عن السويدي قوله "إن الإمارات ستجري عملية لإعادة اعتماد الطائرة بدلا من أن تقتدي بإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية".
© REUTERS / LINDSEY WASSON
وتم حظر تحليق الطائرة في مختلف أنحاء العالم في منتصف مارس/ آذار بعد تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس في أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار مما أدى لمقتل 346 شخصا.
وكانت عدة دول وشركات، من بينها روسيا والإمارات، أعلنت تعليق تشغيل الطائرات من طراز "بيونغ 737 ماكس 8"، في حين دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شركة "بوينغ" إلى إصلاح ثم تغيير تسمية طراز "737 ماكس 8"، الذي واجه انتقادات وتشكيكا دوليا، عقب سقوط الطائرتين.
وتم وقف تشغيل طائرة بوينغ الأكثر مبيعا بعد حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر، أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
وفي البداية قاومت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرارات وقف التشغيل وكانت الصين أول من تبنى مثل هذا القرار ولكنها سارت على نفس النهج فيما بعد.
ويقول مسؤولو شركات الطيران إن أي قرارات جديدة مفاجئة ربما تسبب مشكلات في العمليات ومشاركة الرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة طيران الإمارات غير متفائلة بعودة "737 ماكس" العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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